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Спорт 29.12.2016 15:27

Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира - СМИ

Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" объявил о подписании двухлетнего контракта с аргентинским футболистом Карлосом Тевесом, начинавшим год в составе клуба "Бока Хуниорс".

Сумма сделки не разглашается, но по сообщениям многочисленных СМИ, зарплата футболиста составит $84 млн за два года, или $754 тыс. в неделю. Это сделает аргентинца самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Как говорится в сообщении шанхайского клуба, К.Тевес является "лучшим нападающим в истории сборной Аргентины" и существенно усилит атакующий потенциал команды.

Отмечается, что в "Шанхай Шеньхуа" уже играют такие известные футболисты, как Обафеми Мартинс и Фредди Гуарин. Тренер клуба - уругваец Густаво Пойет, ранее возглавлявший английский "Сандерленд".

Ранее 32-летний К.Тевес играл в таких клубах, как "Ювентус", "Манчестер-Сити" и "Манчестер Юнайтед". Трижды выигрывал чемпионат Англии и дважды - чемпионат Италии, в 2008 году в составе "красных дьяволов" стал победителем Лиги чемпионов. Также на счету аргентинца 76 выступлений за сборную Аргентины и 13 забитых голов.

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Тэги: КИТАЙ, АРГЕНТИНА, ФУТБОЛИСТ, ПЕРЕХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]