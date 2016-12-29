Суд над обвиняемыми в вымогательстве экс-сотрудниками расформированного МНБ Азербайджана начнется во второй половине января

Судебный процесс по делу генералов упраздненного Министерства нацбезопасности (МНБ) Азербайджана начнется 19 января, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

В качестве обвиняемых по делу проходят 10 человек, в том числе экс-начальник Мониторингового центра бывшего МНБ, генерал-майор Тимур Гулиев, экс-начальник Главного управления по борьбе с транснациональной преступностью МНБ, генерал-майор Субахир Гурбанов, бывший руководитель оперативно-технического управления МНБ Натаван Мурадовой и другие.

Вышеуказанные лица в период с 2004 по 2015 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали незаконное прослушивание телефонных переговоров ряда предпринимателей, другие виды слежки за ними. Полученная информация личного, семейного, коммерческого и профессионального характера использовалась затем против бизнесменов, которых незаконно арестовывали и привозили в здание МНБ, где последние запугивались с применением насилия и угроз, подвергались физическим и психическим формам воздействия.

В материалах уголовного дела отмечается, что общий ущерб, нанесенный обвиняемыми лицами 162 потерпевшим, составил 18,437 млн манатов (официальный курс – 1,7662 манат/$1). Путем запугивания и разбоя с потерпевших лиц данная группа лиц получила от предпринимателей денежных средств на 6,449 млн манатов, золотых украшений и недвижимого имущества - на 5,295 млн манат. Подследственные также обвиняются в получении взяток и присвоении государственных средств на 1 млн манатов.

В целях компенсации нанесенного пострадавшим ущерба наложен арест на имущество, принадлежащее проходящим по делу обвиняемых, на общую сумму 21,528 млн манатов, в том числе на недвижимое имущество стоимостью 20,971 млн манатов, автомобили стоимостью 272 тыс. манатов, ювелирные украшения на 42 тыс. манатов и наличные средства в размере 88 тыс. манатов, $88 тыс. и 5 тыс. евро.

Согласно материалам уголовного дела, в вину проходящим по делу в качестве обвиняемых бывших сотрудников расформированного министерства инкриминируются статьи 145.3 «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия», 178.3.1, 178.3.2 «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба», 179.3.1, 179.3.2 «Присвоение или растрата в крупном размере, совершенное организованной группой», 181.3.1, 181.3.2 «Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере», 182.3.1, 182.3.2 "Вымогательство", 228.4 "Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия", 302.1, 302.2 "Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенное с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации", 311.3.1-311.3.4 "Получение взятки (пассивное взяточничество)", 313 "Служебный подлог", 341.2.1-341.2.3 "Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти" Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Р.Бабаев