Перемирие в Сирии начнется в полночь 30 декабря - Шойгу

Режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вводится с ноля часов 30 числа",- сказал С.Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.