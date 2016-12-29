Боевики обстреляли Дамасский квартал, где расположено посольство РФ СМИ

Два человека получили ранения в результате обстрела боевиками из реактивной системы залпового огня дамасского квартала Аль-Мазра, где находится, в частности, российское посольство, сообщает в четверг агентство САНА со ссылкой на полицию.

По ее информации, снаряд, выпущенный из района Восточная Гута, разорвался вблизи посольства, при этом также были повреждены два автомобиля.

Накануне МИД РФ сообщал, что посольство в Сирии 28 декабря в 13:00 и 13:19 (время московское) также подверглось обстрелу террористами.

"Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - говорилось в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.