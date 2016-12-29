ЕС осудил очередной смертный приговор в Белоруссии

Вынесение в Белоруссии смертного приговора Кириллу Казачку, последовавшее за приведением в исполнение четырех таких наказаний ранее в этом году, идет вразрез с обязательствами Минска рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь, заявили в четверг в Евросоюзе.

В коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе, подчеркивается, что "ЕС выступает против смертной казни во всех случаях". "Она не может служить в качестве средства сдерживания преступности и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства. Мы призываем Белоруссию, единственную страну в Европе, по-прежнему применяющую такую высшую меру наказания, присоединиться к глобальному мораторию на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.

В документе обращается внимание на то, что шаги Белоруссии в направлении уважения всеобщих основных свобод, верховенства права и прав человека, в том числе относительно смертной казни, будут оставаться ключевыми критериями для формирования будущей политики ЕС по отношению к Белоруссии.