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СНГ 29.12.2016 16:38

ЕС осудил очередной смертный приговор в Белоруссии

Вынесение в Белоруссии смертного приговора Кириллу Казачку, последовавшее за приведением в исполнение четырех таких наказаний ранее в этом году, идет вразрез с обязательствами Минска рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь, заявили в четверг в Евросоюзе.

В коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе, подчеркивается, что "ЕС выступает против смертной казни во всех случаях". "Она не может служить в качестве средства сдерживания преступности и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства. Мы призываем Белоруссию, единственную страну в Европе, по-прежнему применяющую такую высшую меру наказания, присоединиться к глобальному мораторию на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.

В документе обращается внимание на то, что шаги Белоруссии в направлении уважения всеобщих основных свобод, верховенства права и прав человека, в том числе относительно смертной казни, будут оставаться ключевыми критериями для формирования будущей политики ЕС по отношению к Белоруссии.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ПРИГОВОР, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]