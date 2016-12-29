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СНГ 29.12.2016 17:03

Василий Жарко назначен вице-премьером Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Василия Жарко заместителем премьер-министра страны, сообщают госСМИ.

В.Жарко с 2006 года возглавлял министерство здравоохранения Белоруссии.

21 декабря президент назначил вице-премьера Наталью Кочанову главой своей администрации. Н.Кочанова курировала в правительстве вопросы социальной сферы.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]