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Бизнес и законодательство 29.12.2016 15:41

Минналогов Азербайджана обсудит с банковским сообществом механизм налогообложения электронной торговли

Минналогов Азербайджана в пятницу обсудит с банковским сообществом страны механизм налогообложения электронной торговли, сказала начальник главного управления по налоговой политике и стратегическим исследованиям министерства Самира Мусаева на пресс-конференции в четверг.

«Министерство в пятницу проведет встречу с Ассоциацией банков Азербайджана и представителями банков, на которой будут обсуждены вопросы, касающиеся налогообложения электронной торговли», - заявила С.Мусаева.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс и закон "Об электронной торговле", онлайн-покупки, проводимые за рубежом, в Азербайджане будут облагаться НДС. Налог будет удерживаться с покупателя. "Это касается лишь покупок услуг и работ, а не товаров», - добавила С.Мусаева.

Замминистра налогов Сахиб Алекперов, в свою очередь, заявил, что в министерстве создан Отдел по надзору над электронной торговлей.

Ставка НДС в Азербайджане составляет 18%.

А.Азизов

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Тэги: ТОРГОВЛЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]