Минналогов Азербайджана обсудит с банковским сообществом механизм налогообложения электронной торговли

Минналогов Азербайджана в пятницу обсудит с банковским сообществом страны механизм налогообложения электронной торговли, сказала начальник главного управления по налоговой политике и стратегическим исследованиям министерства Самира Мусаева на пресс-конференции в четверг.
«Министерство в пятницу проведет встречу с Ассоциацией банков Азербайджана и представителями банков, на которой будут обсуждены вопросы, касающиеся налогообложения электронной торговли», - заявила С.Мусаева.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс и закон "Об электронной торговле", онлайн-покупки, проводимые за рубежом, в Азербайджане будут облагаться НДС. Налог будет удерживаться с покупателя. "Это касается лишь покупок услуг и работ, а не товаров», - добавила С.Мусаева.
Замминистра налогов Сахиб Алекперов, в свою очередь, заявил, что в министерстве создан Отдел по надзору над электронной торговлей.
Ставка НДС в Азербайджане составляет 18%.
А.Азизов
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