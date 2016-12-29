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Дальнее зарубежье 29.12.2016 16:51

Перемирие в Сирии будет гарантироваться Москвой и Анкарой - Шойгу

Турция и Россия выступят гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерством обороны подготовлена горячая линия связи для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня", - сказал С.Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Готовы обеспечить введение режима прекращения боевых действий и организовать постоянный контроль за его соблюдением. Полагаю, что в настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действия на территории Сирии и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета страны",- сказал министр обороны РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]