Перемирие в Сирии будет гарантироваться Москвой и Анкарой - Шойгу

Турция и Россия выступят гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерством обороны подготовлена горячая линия связи для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня", - сказал С.Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Готовы обеспечить введение режима прекращения боевых действий и организовать постоянный контроль за его соблюдением. Полагаю, что в настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действия на территории Сирии и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета страны",- сказал министр обороны РФ.