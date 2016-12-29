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Дальнее зарубежье 29.12.2016 17:12

К договоренностям по Сирии будет предложено присоединиться Египту, Саудовской Аравии, Катару, Ираку, Иордании, а также ООН - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к реализации договоренностей РФ, Ирана и Турции по прекращению огня в Сирии будет предложено подключиться ключевым странам ближневосточного региона и представителям ООН.

"Мы имеем в виду уже на этом этапе пригласить наших египетских коллег присоединиться к этим договоренностям", - сказал С.Лавров в четверг на встрече президента РФ Владимира Путиным с главами МИД и Минобороны РФ.

С.Лавров отметил, что в четверг В.Путин провел телефонный разговор на эту тему со своим египетским коллегой. "На других этапах, наверное, нужно привлекать и еще ряд ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в Сирии. Это Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Иордания", - сообщил министр.

"И, конечно, мы пригласим представителей ООН. Это позволит обеспечить преемственность политического процесса с учетом тех рамок, которые были одобрены резолюцией Совета безопасности 2254", - отметил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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