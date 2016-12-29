В составе сирийской оппозиционной организации "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) значатся 80 отрядов вооруженных боевиков, доложил в четверг Верховному Главнокомандующему министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Это - техника, это - танки, это танки Т-55, Т-72, артиллерия. И если говорить территориально, это 62 тысячи человек, 62 тысячи вооруженных людей", - отметил он на встрече с Владимиром Путиным.

"Мы в течение двух месяцев затратили основное время на то, чтобы на картах было точно указано то, что мы в свое время просили сделать наших коллег из Соединенных Штатов", - сказал С.Шойгу.

"Это - основные силы вооруженной оппозиции?", - спросил В.Путин.

"Да", - ответил С.Шойгу.

Он продемонстрировал на карте территории, которые они контролируют. "Указаны координаты, населенные пункты, которые они контролируют. Вся эта часть (территории Сирии) подконтрольна этим отрядам", - сказал министр обороны.

"Мы установили прямой канал связи с турецкими коллегами, которые в свою очередь выступают гарантами соблюдения всех требований данного соглашения, и особенно - требований по контролю за выполнением этих соглашений", - отметил С.Шойгу. "Основная суть контроля заключается в том, что организации, которые не прекращают боевых действий, они переходят в разряд террористических. В отношении их начинает действовать правило, как против ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (обе террористические группировки запрещены в РФ) на всей остальной территории", - сказал министр.