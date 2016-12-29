Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.

При спонсорской поддержке компании Bakcell – Первого Оператора Мобильной Связи и Ведущего Провайдера Мобильного Интернета в Азербайджане и организационной поддержке «Uğur Akademiyası» и «UAFA», был проведен учебно-просветительский семинар для родителей детей, нуждающихся в особой заботе. Главной целью семинара являлось предоставление поддержки, необходимых советов и информации родителям детей с ограниченными возможностями. Ведущие семинара, профессионалы с многолетним опытом в данной сфере – Ульвия Мирзаева и Захра Халафли, затронули тему взаимоотношений детей с ограниченными возможностями и их родителей, а также обсудили особое отношение к детям с ограниченными возможностями в обществе, стигмы и возможные пути устранения подобных проблем.
В мероприятии также приняли участие Чемпион Параолимпийских Игр – Ильхам Закиев и Чемпионка Мира – Айнур Маммадова. Истории их жизненного пути вдохновили не только детей с ограниченными возможностями и их родителей, принявших участие в мероприятии, но также и людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем. Чемпионы рассказали участникам семинара о том, что инвалидность – это не преграда, и человек может добиться всех поставленных целей в жизни благодаря своей непоколебимой воле и упорству вне зависимости от ограниченных возможностей здоровья.
В конце мероприятия ведущие семинара ответили на все вопросы и поделились ценными советами с родителями детей c особыми потребностями.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55
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