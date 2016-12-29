Правительство Азербайджана намерено изменить механизм расчета тарифа за отопление для населения

Правительство Азербайджана ожидает в 2017-2020гг роста доходов АО «Azeristiliktachizat» на 5,1 млн манатов за счет устранения существующих проблем в системе теплоснабжения.

Такие данные приведены в "Стратегической дорожной карте по развитию сектора ЖКХ в Азербайджане", опубликованной в среду.

«Рост доходов АО «Azeristiliktachizat» на 3,4 млн манатов будет обеспечен за счет унификации лимитов на отопление, установленных для бюджетных организаций с их фактическими потребностями. Еще 1,7 млн манатов будут обеспечены за счет установления тарифа на отопление для населения не исходя размера жилой площади, а общей площади отапливаемой квартиры», - отмечается в документе.

ОАО Azeristiliktachizat создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова