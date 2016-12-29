Баку совместно с международными организациями ищет без вести пропавшего азербайджанского военнослужащего

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджана совместно с международными организациями занята расследованием судьбы без вести пропавшего азербайджанского военнослужащего.

«Согласно распространенной Министерством обороны Азербайджана информации, утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений», - говорится в сообщении Госкомиссии.

В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

«Во время произошедших в четверг на армяно-азербайджанской границе столкновений без вести пропал военнослужащий азербайджанской армии Чингиз Гурбанов. Совместно с международными организациями предпринимаются соответствующие меры по его поиску», - отмечает Госкомиссия.

Р.Бабаев