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Карабахский конфликт 29.12.2016 16:03

Баку совместно с международными организациями ищет без вести пропавшего азербайджанского военнослужащего

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджана совместно с международными организациями занята расследованием судьбы без вести пропавшего азербайджанского военнослужащего.

«Согласно распространенной Министерством обороны Азербайджана информации, утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений», - говорится в сообщении Госкомиссии.

В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

«Во время произошедших в четверг на армяно-азербайджанской границе столкновений без вести пропал военнослужащий азербайджанской армии Чингиз Гурбанов. Совместно с международными организациями предпринимаются соответствующие меры по его поиску», - отмечает Госкомиссия.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОИСКИ, ГОСКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]