В Баку опровергают гибель семерых азербайджанских солдат в ходе столкновений на границе с Арменией

Информация о гибели семи азербайджанской военнослужащих в ходе боестолкновения на границе с Арменией не соответствует действительности, утверждают в Минобороны Азербайджана.
«Армянская сторона распространяет ложную информации о потере Азербайджаном семи военнослужащих в ходе пресечения диверсионной вылазки разведгруппы ВС Армении на азербайджанскую территорию. Эта информация не имеет какой-либо основы», - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оборонном ведомстве.
Минобороны отмечает, что подобными информациями армянская сторона пытается оправдать свои потери. «Военное руководство Армении пытается оправдать свои очередные потери, которые понесла в результате неудачной провокационной операции»,- подчеркнули в оборонном ведомстве.
Как сообщалось ранее, утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями. С азербайджанской стороны в результате инцидента пропал без вести один военнослужащий.
Ф.Исазаде
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