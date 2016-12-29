В Баку опровергают гибель семерых азербайджанских солдат в ходе столкновений на границе с Арменией

Информация о гибели семи азербайджанской военнослужащих в ходе боестолкновения на границе с Арменией не соответствует действительности, утверждают в Минобороны Азербайджана.

«Армянская сторона распространяет ложную информации о потере Азербайджаном семи военнослужащих в ходе пресечения диверсионной вылазки разведгруппы ВС Армении на азербайджанскую территорию. Эта информация не имеет какой-либо основы», - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оборонном ведомстве.

Минобороны отмечает, что подобными информациями армянская сторона пытается оправдать свои потери. «Военное руководство Армении пытается оправдать свои очередные потери, которые понесла в результате неудачной провокационной операции»,- подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как сообщалось ранее, утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями. С азербайджанской стороны в результате инцидента пропал без вести один военнослужащий.

Ф.Исазаде