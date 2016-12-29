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Регион 29.12.2016 17:44

В Анкаре призывают все стороны, имеющие влияние в Сирии, помочь в имплементации перемирия

МИД Турции приветствовал в четверг достижение договоренности о перемирии в Сирии между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, сообщает агентство АП.

Кроме того, в Анкаре призвали все стороны, обладающие влиянием на стороны конфликта, помочь добиться имплементации перемирия, старт которого намечен на полночь.

В турецком МИД подтвердили готовность сторон приостановить все боевые действия друг против друга, в том числе - авиаудары. Кроме того, правительственные войска и оппозиционеры обязуются не захватывать территории в случаях, когда это может навредить другой стороне.

В министерстве подтвердили, что Турция и РФ будут гарантами перемирия и намерены внимательно отслеживать ситуацию на местах.

Как сообщалось, перемирие не касается таких террористических группировок, запрещенных в РФ, как "ИГ" и "Фронт ан-Нусра" - операции против них будут продолжены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]