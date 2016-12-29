В Анкаре призывают все стороны, имеющие влияние в Сирии, помочь в имплементации перемирия

МИД Турции приветствовал в четверг достижение договоренности о перемирии в Сирии между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, сообщает агентство АП.

Кроме того, в Анкаре призвали все стороны, обладающие влиянием на стороны конфликта, помочь добиться имплементации перемирия, старт которого намечен на полночь.

В турецком МИД подтвердили готовность сторон приостановить все боевые действия друг против друга, в том числе - авиаудары. Кроме того, правительственные войска и оппозиционеры обязуются не захватывать территории в случаях, когда это может навредить другой стороне.

В министерстве подтвердили, что Турция и РФ будут гарантами перемирия и намерены внимательно отслеживать ситуацию на местах.

Как сообщалось, перемирие не касается таких террористических группировок, запрещенных в РФ, как "ИГ" и "Фронт ан-Нусра" - операции против них будут продолжены.