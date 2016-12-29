Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8467 RUR   0.0292 GBR   2.1635 TRY   0.4993

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

Финансы 29.12.2016 16:29

Президент Азербайджана утвердил бюджет Госфонда социальной защиты на 2017г

Президент Азербайджана Ильам Алиев утвердил бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2017 год, сообщает сайт главы государства.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2017 год утверждены на уровне 3,4 млрд манатов.

В структуре доходов фонда в 2017 году на отчисления в ГФСЗ по обязательному соцстрахованию придется 62,5%. Доходы по этой статье составят 2 млрд 125 млн манатов (рост на 13%). Трансферты из госбюджета в следующем году составят 1 млрд 270 млн манатов или 35,6% всех доходов (рост на 1,9%), остальное – прочие доходы.

Выплаты населению в 2017 году составят 3 млрд 318 млн 220 тыс. манатов (97,6% всех расходов). На выплату трудовых пенсий планируется в следующем году направить 3 млрд 213 млн 820 тыс. манатов (рост на 8%). В 2017 году на индексацию страховой части пенсий по итогам 2016 года будет направлено 127 млн манатов.

Остальные расходы будут по другим статьям.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГФСЗ, БЮДЖЕТ


Похожие новости


Парламент Азербайджана принял бездефицитный бюджет ГФСЗ на 2017г Средний размер пенсии в Азербайджане в 2017 году составит 203 маната – глава Минтруда Дефицит бюджета ГФСЗ в январе-сентябре составил 0,14% к расходам фонда Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ в 2017г увеличатся на 3% Президент Азербайджана утвердил поправки в бюджете ГФСЗ на 2016г, расходы на выплату пенсий увеличены на 7,3% Парламент Азербайджана принял поправки в бюджете ГФСЗ на 2016г, расходы на выплату пенсий увеличиваются на 7,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]