Президент Азербайджана утвердил бюджет Госфонда социальной защиты на 2017г

Президент Азербайджана Ильам Алиев утвердил бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2017 год, сообщает сайт главы государства.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2017 год утверждены на уровне 3,4 млрд манатов.

В структуре доходов фонда в 2017 году на отчисления в ГФСЗ по обязательному соцстрахованию придется 62,5%. Доходы по этой статье составят 2 млрд 125 млн манатов (рост на 13%). Трансферты из госбюджета в следующем году составят 1 млрд 270 млн манатов или 35,6% всех доходов (рост на 1,9%), остальное – прочие доходы.

Выплаты населению в 2017 году составят 3 млрд 318 млн 220 тыс. манатов (97,6% всех расходов). На выплату трудовых пенсий планируется в следующем году направить 3 млрд 213 млн 820 тыс. манатов (рост на 8%). В 2017 году на индексацию страховой части пенсий по итогам 2016 года будет направлено 127 млн манатов.

Остальные расходы будут по другим статьям.

Н.Аббасова