Нормативно-правовые акты, связанные с изменениями в налоговое законодательство, будут подготовлены в течение двух месяцев

Министерство налогов Азербайджана в течение двух месяцев разработает нормативно-правовые акты для применения изменений в налоговое законодательство, сказал на пресс-конференции в четверг замминистра налогов Сахиб Алекперов.
«Министерство на заседании коллегии в среду утвердило план мероприятий для применения изменений в налоговое законодательство. План включает 51 меру, максимальный срок для выполнения всего плана – два месяца», - сказал С.Алекперов.
Министерство также создаст Центр управления для выполнения этого плана мероприятий.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года вступят в силу более 200 изменений в налоговое законодательство, в том числе и в Налоговый кодекс.
А.Ахундов
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