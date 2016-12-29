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Бизнес и законодательство 29.12.2016 16:43

Нормативно-правовые акты, связанные с изменениями в налоговое законодательство, будут подготовлены в течение двух месяцев

Министерство налогов Азербайджана в течение двух месяцев разработает нормативно-правовые акты для применения изменений в налоговое законодательство, сказал на пресс-конференции в четверг замминистра налогов Сахиб Алекперов.

«Министерство на заседании коллегии в среду утвердило план мероприятий для применения изменений в налоговое законодательство. План включает 51 меру, максимальный срок для выполнения всего плана – два месяца», - сказал С.Алекперов.

Министерство также создаст Центр управления для выполнения этого плана мероприятий.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года вступят в силу более 200 изменений в налоговое законодательство, в том числе и в Налоговый кодекс.

А.Ахундов

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Тэги: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, НАЛОГОВОЕ, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]