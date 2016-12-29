Нормативно-правовые акты, связанные с изменениями в налоговое законодательство, будут подготовлены в течение двух месяцев

Министерство налогов Азербайджана в течение двух месяцев разработает нормативно-правовые акты для применения изменений в налоговое законодательство, сказал на пресс-конференции в четверг замминистра налогов Сахиб Алекперов.

«Министерство на заседании коллегии в среду утвердило план мероприятий для применения изменений в налоговое законодательство. План включает 51 меру, максимальный срок для выполнения всего плана – два месяца», - сказал С.Алекперов.

Министерство также создаст Центр управления для выполнения этого плана мероприятий.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года вступят в силу более 200 изменений в налоговое законодательство, в том числе и в Налоговый кодекс.

А.Ахундов