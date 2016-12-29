Президент Алиев принял участие в открытии нового реабилитационного комплекса в Забрате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг участие в церемонии открытия нового реабилитационного комплекса в поселке Забрат Сабунчинского района Баку, сообщает сайт главы государства.

Комплекс включает: реабилитационный центр для несовершеннолетних с ограниченными возможностями зрения, а также социальный приют для лиц, достигших 18 лет, приют и реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Глава Минтруда и соцзащиты Салим Муслимов проинформировал И.Алиева о проделанных в центре работах.

Ф.Исазаде