Президент Алиев принял участие в открытии нового реабилитационного комплекса в Забрате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг участие в церемонии открытия нового реабилитационного комплекса в поселке Забрат Сабунчинского района Баку, сообщает сайт главы государства.
Комплекс включает: реабилитационный центр для несовершеннолетних с ограниченными возможностями зрения, а также социальный приют для лиц, достигших 18 лет, приют и реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Глава Минтруда и соцзащиты Салим Муслимов проинформировал И.Алиева о проделанных в центре работах.
Ф.Исазаде
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