В Швеции бывшего сирийского мятежника обвинили в военных преступлениях

Шведская прокуратура предъявила обвинения бывшему сирийскому повстанцу в участии в казни сирийских военных в 2012 году, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Мы считаем, что участие обвиняемого в казни является нарушением международных прав человека", - отмечается в заявлении прокуратуры в качестве обоснования своего решения.

В нем говорится, что 46-летнего мужчину, чье имя не называется, обвиняют в участии в казни семи солдат сирийской армии в 2012 году. Об этом свидетельствует видеозапись, на которой виден процесс убийства военнослужащих.

Обвиняемый был задержан в марте 2016 года в Швеции. Известно, что долгое время мужчина жил в Италии, затем уехал в Сирию. В 2013 году он запросил предоставления ему статуса беженца в Швеции.