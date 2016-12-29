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Дальнее зарубежье 29.12.2016 18:05

В Швеции бывшего сирийского мятежника обвинили в военных преступлениях

Шведская прокуратура предъявила обвинения бывшему сирийскому повстанцу в участии в казни сирийских военных в 2012 году, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Мы считаем, что участие обвиняемого в казни является нарушением международных прав человека", - отмечается в заявлении прокуратуры в качестве обоснования своего решения.

В нем говорится, что 46-летнего мужчину, чье имя не называется, обвиняют в участии в казни семи солдат сирийской армии в 2012 году. Об этом свидетельствует видеозапись, на которой виден процесс убийства военнослужащих.

Обвиняемый был задержан в марте 2016 года в Швеции. Известно, что долгое время мужчина жил в Италии, затем уехал в Сирию. В 2013 году он запросил предоставления ему статуса беженца в Швеции.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, СИРИЯ, БОЕВИК, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]