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29.12.2016 17:03

Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет

29 декабря 2006 года Указом Президента Азербайджанской Республики № 512 была создана Государственная Администрация Гражданской Авиации Азербайджанской Республики - полномочный орган по осуществлению государственной политики в области гражданской авиации.

Благодаря неустанному вниманию со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за прошедшие 10 лет создана система надзора и подготовлены базовые документы, регулирующие деятельность гражданской авиации Азербайджанской Республики, а также обеспечивающие сферу безопасности полетов, авиационной безопасности, аэронавигации.

За относительно короткий промежуток времени Администрация внесла большой вклад в развитие Гражданской Авиации в нашей стране. Были проведены переговоры с десятками международных организаций и государственных ведомств, благодаря чему удалось достичь договоренностей по открытию новых пассажирских и грузовых маршрутов. С 2006 по 2016 годы были подготовлены к подписанию и впоследствии подписаны на уровне Правительства Азербайджанской Республики Соглашения о воздушном сообщений с 14 странами, с 20 авиационными администрациями были согласованы тексты таких Соглашений.

Администрация гражданской авиации Азербайджана и впредь будет усиленно работать в вопросе развития гражданской авиации, привлечению новых авиаперевозчиков и открытия новых международных направлений из Азербайджана.

Пользуясь случаем, Государственная Администрация Гражданской Авиации от своего имени поздравляет весь азербайджанский народ с Днем солидарности и наступающим Новым годом.

Пресс-служба Администрации Гражданской Авиации Азербайджана

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]