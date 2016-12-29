Минналогов Азербайджана отложило внедрение дифференцированных ставок НДС

Минналогов Азербайджана отложило применение дифференцированных ставок по НДС, сказал замминистра Сахиб Алекперов на пресс-конференции в четверг.

«Мы планировали применять дифференцированные ставки по НДС, но в итоге приняли решение, что еще не готовы к этому. Тем не менее, надо принимать во внимание, что дифференцированные ставки НДС применяются во многих странах, в будущем будут применяться и у нас», - сказал Алекперов.

По его словам, причинами принятия такого решения является тот факт, что возникнут трудности ведения учета налогоплательщиков и другие административные вопросы.

Ставка НДС в Азербайджане составляет 18%.

А.Ахундов