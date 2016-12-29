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Финансы 29.12.2016 17:34

Власти Китая одобрили создание 5 частных банков

Китайский комитет по контролю и управлению банковской отраслью на этой неделе одобрил создание 5 частных банков.

В результате общее количество частных кредитных организаций в стране достигло 16, отмечает агентство "Синьхуа".

Новые банки будут расположены в Пекине, а также в провинциях Цзянсу, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун. В числе соучредителей каждого из этих банков будут по меньшей мере по два частных инвестора.

Как сообщалось, на прошлой неделе было одобрено создание двух частных банков в Пекине и Нанкине.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, БАНКИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]