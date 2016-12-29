Власти Китая одобрили создание 5 частных банков

Китайский комитет по контролю и управлению банковской отраслью на этой неделе одобрил создание 5 частных банков.

В результате общее количество частных кредитных организаций в стране достигло 16, отмечает агентство "Синьхуа".

Новые банки будут расположены в Пекине, а также в провинциях Цзянсу, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун. В числе соучредителей каждого из этих банков будут по меньшей мере по два частных инвестора.

Как сообщалось, на прошлой неделе было одобрено создание двух частных банков в Пекине и Нанкине.