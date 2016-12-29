Грузинские парламентарии определили главной задачей внешней политики восстановление территориальной целостности

Парламент Грузии в четверг на внеочередном пленарном заседании принял резолюцию по внешней политике грузинского государства.

В резолюции, состоящей из 12 пунктов, в частности, говорится, что "главной задачей внешней политики является укрепление суверенитета, деоккупация и восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем".

Парламент в своей резолюции объявляет "безальтернативным приоритетом" вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. "Главным стратегическим партнером и союзником Грузии являются США", - говорится в резолюции.

В документе отмечается необходимость участия Грузии в усилиях международного сообщества по обеспечению глобального мира и безопасности, а также в военных международных миротворческих операциях.

"Грузия с использованием международных механизмов продолжит рациональную политику в отношении Российской Федерации", - говорится в резолюции.