Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8467 RUR   0.0292 GBR   2.1635 TRY   0.4993

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

Регион 29.12.2016 18:18

Грузинские парламентарии определили главной задачей внешней политики восстановление территориальной целостности

Парламент Грузии в четверг на внеочередном пленарном заседании принял резолюцию по внешней политике грузинского государства.

В резолюции, состоящей из 12 пунктов, в частности, говорится, что "главной задачей внешней политики является укрепление суверенитета, деоккупация и восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем".

Парламент в своей резолюции объявляет "безальтернативным приоритетом" вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. "Главным стратегическим партнером и союзником Грузии являются США", - говорится в резолюции.

В документе отмечается необходимость участия Грузии в усилиях международного сообщества по обеспечению глобального мира и безопасности, а также в военных международных миротворческих операциях.

"Грузия с использованием международных механизмов продолжит рациональную политику в отношении Российской Федерации", - говорится в резолюции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВНЕШПОЛИТИКА, РЕЗОЛЮЦИЯ


Похожие новости


Председателем парламента Грузии избран Ираклий Кобахидзе Грузинский президент призвал новый состав парламента к неординарным действиям для решения проблем страны Президент Грузии поздравил соотечественников с успешными парламентскими выборами Премьер Грузии Квирикашвили не исключает, что партия "Грузинская мечта" получит конституционное большинство в новом парламенте Показателем сотрудничества между Баку и Тбилиси являются реализуемые проекты – глава грузинского парламента Саакашвили обещает прибыть в Грузию и включиться в предвыборную борьбу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]