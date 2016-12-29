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Дальнее зарубежье 29.12.2016 18:31

В Брюсселе арестованы мать и отчим 6-летних близнецов за жестокое обращение с детьми

Ордер на арест матери и отчима близнецов - брата и сестры 6 лет - из брюссельской коммуны Сен-Жосс выдан в четверг в связи с обвинением родителей в пытках детей.

Они заперли малышей, при этом мальчика в одной пижаме, на открытом балконе на декабрьском холоде с 5 утра до 20:00. Это событие, взволновавшее общественность коммуны, произошло в минувший понедельник.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, мальчик был без сознания и находился в состоянии переохлаждения. У его сестры констатировали признаки недоедания и жестокого обращения.

Такое наказание было назначено за не вовремя пришедшую мальчику в голову идею попросить поесть, сообщает интернет-сайт RTL INFO.

Спасатели отвезли детей в больницу, а сотрудники правоохранительных органов лишили родителей прав на надзор за детьми. Мальчик остается в критическом состоянии, уточняет издание, девочка нуждается в медицинском уходе.

Мать детей отрицает вину. Отчим признает ее частично, минимизируя происшествие.

По данным RTL INFO, в отличие от отчима, мать и дети не являются резидентами Бельгии. Однако их гражданство не сообщается.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]