В Брюсселе арестованы мать и отчим 6-летних близнецов за жестокое обращение с детьми

Ордер на арест матери и отчима близнецов - брата и сестры 6 лет - из брюссельской коммуны Сен-Жосс выдан в четверг в связи с обвинением родителей в пытках детей.
Они заперли малышей, при этом мальчика в одной пижаме, на открытом балконе на декабрьском холоде с 5 утра до 20:00. Это событие, взволновавшее общественность коммуны, произошло в минувший понедельник.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, мальчик был без сознания и находился в состоянии переохлаждения. У его сестры констатировали признаки недоедания и жестокого обращения.
Такое наказание было назначено за не вовремя пришедшую мальчику в голову идею попросить поесть, сообщает интернет-сайт RTL INFO.
Спасатели отвезли детей в больницу, а сотрудники правоохранительных органов лишили родителей прав на надзор за детьми. Мальчик остается в критическом состоянии, уточняет издание, девочка нуждается в медицинском уходе.
Мать детей отрицает вину. Отчим признает ее частично, минимизируя происшествие.
По данным RTL INFO, в отличие от отчима, мать и дети не являются резидентами Бельгии. Однако их гражданство не сообщается.
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