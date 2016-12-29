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Дальнее зарубежье 29.12.2016 18:48

Военные США должны присутствовать в Литве постоянно, считает американский сенатор

В Литве постоянно должны находиться американские военнослужащие, чтобы "друзья понимали, что США всегда с ними", заявил находящийся с визитом в Литве американский сенатор Джон Маккейн.

"Думаю, что вопросы о численности военных связаны с потребностью, с проходящими учениями, операциями, которые мы осуществляем совместно, но, на мой взгляд, важно постоянное пребывание, чтобы здесь всегда было определенное количество военных США", - сказал сенатор журналистам после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте в четверг.

Сенатор США Линдси Грэм, также прибывший в Вильнюс, приветствовал решения по увеличению расходов на оборону и выразил надежду, что примеру Литвы последуют другие страны-члены НАТО.

Он также отметил, что присутствие военнослужащих США в Литве - это стремление показать общность ценностей двух стран.

По словам Л.Грэма, с усилиями России по вмешательству в дела других стран посредством кибернетических атак нужно бороться новыми санкциями, хотя сенатор и признал, что в результате этого, возможно, придется столкнуться с трудностями, если новые санкции будут применены, например, в отношении энергетического сектора.

"Я пытаюсь сказать, что нужно платить цену, но если мы это не остановим, то возникает угроза для самой демократии", - отметил он.

Л.Грэм высказал надежду, что "президент Дональд Трамп поймет, что Владимир Путин не является другом демократии".

В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе встречи с американскими сенаторами подчеркнула роль США в обеспечении трансатлантической безопасности.

"В условиях изменяющегося геополитического окружения активная роль США в Европе и нашем регионе остается самым надежным гарантом безопасности Балтийских стран и всей трансатлантической безопасности", - говорится в президентском пресс-релизе по итогам встречи.

"Эта страна не раз демонстрировала основанные на конкретных военных мощностях твердые обязательства по коллективной обороне НАТО", - отмечается в сообщении.

В связи с тем, что США и Евросоюз сталкиваются со скоординированными кибератаками, на встрече было уделено немало внимания и ответу стран на выпады в виртуальном пространстве. Президент подчеркнула, что для обеспечения кибербезопасности необходимо не только улучшать защиту данных, но и охранять государственные киберсистемы от вредительского захвата, постоянно проверять их устойчивость.

В четверг и пятницу в Вильнюсе находятся с визитом три сенатора США (республиканцы Дж.Маккейн и Л.Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар), они обсуждают с литовским руководством вопросы безопасности.

По словам литовских дипломатов, визит сенаторов США можно расценивать как стремление еще раз подтвердить обязательства Америки перед странами Балтии после избрания президентом США Дональда Трампа.

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Тэги: ЛИТВА, США, ВОЕННЫЕ, СЕНАТОР


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