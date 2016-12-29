Военные США должны присутствовать в Литве постоянно, считает американский сенатор

В Литве постоянно должны находиться американские военнослужащие, чтобы "друзья понимали, что США всегда с ними", заявил находящийся с визитом в Литве американский сенатор Джон Маккейн.
"Думаю, что вопросы о численности военных связаны с потребностью, с проходящими учениями, операциями, которые мы осуществляем совместно, но, на мой взгляд, важно постоянное пребывание, чтобы здесь всегда было определенное количество военных США", - сказал сенатор журналистам после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте в четверг.
Сенатор США Линдси Грэм, также прибывший в Вильнюс, приветствовал решения по увеличению расходов на оборону и выразил надежду, что примеру Литвы последуют другие страны-члены НАТО.
Он также отметил, что присутствие военнослужащих США в Литве - это стремление показать общность ценностей двух стран.
По словам Л.Грэма, с усилиями России по вмешательству в дела других стран посредством кибернетических атак нужно бороться новыми санкциями, хотя сенатор и признал, что в результате этого, возможно, придется столкнуться с трудностями, если новые санкции будут применены, например, в отношении энергетического сектора.
"Я пытаюсь сказать, что нужно платить цену, но если мы это не остановим, то возникает угроза для самой демократии", - отметил он.
Л.Грэм высказал надежду, что "президент Дональд Трамп поймет, что Владимир Путин не является другом демократии".
В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе встречи с американскими сенаторами подчеркнула роль США в обеспечении трансатлантической безопасности.
"В условиях изменяющегося геополитического окружения активная роль США в Европе и нашем регионе остается самым надежным гарантом безопасности Балтийских стран и всей трансатлантической безопасности", - говорится в президентском пресс-релизе по итогам встречи.
"Эта страна не раз демонстрировала основанные на конкретных военных мощностях твердые обязательства по коллективной обороне НАТО", - отмечается в сообщении.
В связи с тем, что США и Евросоюз сталкиваются со скоординированными кибератаками, на встрече было уделено немало внимания и ответу стран на выпады в виртуальном пространстве. Президент подчеркнула, что для обеспечения кибербезопасности необходимо не только улучшать защиту данных, но и охранять государственные киберсистемы от вредительского захвата, постоянно проверять их устойчивость.
В четверг и пятницу в Вильнюсе находятся с визитом три сенатора США (республиканцы Дж.Маккейн и Л.Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар), они обсуждают с литовским руководством вопросы безопасности.
По словам литовских дипломатов, визит сенаторов США можно расценивать как стремление еще раз подтвердить обязательства Америки перед странами Балтии после избрания президентом США Дональда Трампа.
ВС Азербайджана перехватили армянский беспилотник
Баку считает неприемлемыми комментарии генсека ОДКБ с оценкой инцидента на армяно-азербайджанской границе
В Баку опровергают гибель семерых азербайджанских солдат в ходе столкновений на границе с Арменией
НС Госнефтефонда Азербайджана одобрил проект бюджета на 2017г
Власти Китая одобрили создание 5 частных банков
Президент Алиев принял участие в открытии нового реабилитационного комплекса в Забрате
Правительство Азербайджана намерено изменить механизм расчета тарифа за отопление для населения
Суд над обвиняемыми в вымогательстве экс-сотрудниками расформированного МНБ Азербайджана начнется во второй половине января
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев