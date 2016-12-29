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СНГ 29.12.2016 19:04

Рогозин исключает возможность внешнего вмешательства в российские военные киберсети

Россия готова пресекать любые попытки вмешательства извне в компьютерные сети боевого управления войсками, в том числе стратегическими ядерными силами, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Конечно, с точки зрения обеспечения безопасности наших киберсетей, с точки зрения того, чтобы блокировать эти атаки, которые осуществляются по линии открытых сетей, мы точно сейчас никому не уступаем. Поэтому вы можете только представить себе, насколько развита эта функция в нашем оборонном деле с тем, чтобы блокировать любые агрессии, которые могут нарушить стабильную систему управления войсками, в том числе стратегическими войсками. Так что у нас это все есть", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, КИБЕРСЕТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]