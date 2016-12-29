Рогозин исключает возможность внешнего вмешательства в российские военные киберсети

Россия готова пресекать любые попытки вмешательства извне в компьютерные сети боевого управления войсками, в том числе стратегическими ядерными силами, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Конечно, с точки зрения обеспечения безопасности наших киберсетей, с точки зрения того, чтобы блокировать эти атаки, которые осуществляются по линии открытых сетей, мы точно сейчас никому не уступаем. Поэтому вы можете только представить себе, насколько развита эта функция в нашем оборонном деле с тем, чтобы блокировать любые агрессии, которые могут нарушить стабильную систему управления войсками, в том числе стратегическими войсками. Так что у нас это все есть", - сказал он.
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