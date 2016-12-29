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Дальнее зарубежье 29.12.2016 19:20

Задержанный в Германии предполагаемый сообщник берлинского террориста отпущен на свободу

Прокуратура Германии отпустила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в участии в организации теракта в Берлине, сообщают в четверг западные СМИ.

Подозреваемый был задержан накануне, его имя следователи не раскрыли.

В результате следственных действий в прокуратуре установили, что он "не тот человек, с которым контактировал Анис Амри".

Как сообщалось, 40-летнего тунисца удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта А.Амри.

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Тэги: ФРГ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ОШИБКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]