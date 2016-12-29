ВС Азербайджана перехватили армянский беспилотник

Вооруженные силы Азербайджана в четверг перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий ВС Армении.

"Вечером 29 декабря, в направлении Тертерского района подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным способом посажен на землю БПЛА, принадлежащий ВС Армении который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями подразделений азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов