НС Госнефтефонда Азербайджана одобрил проект бюджета на 2017г

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на заседании в четверг одобрил проект бюджета на 2017 год.
"НС ГНФАР под председательством премьер-министра Азербайджана Артура Раси-заде одобрил проект бюджет фонда на 2017 год. Кроме этого, Совет одобрил проект основных направлений использования средств на 2017 год и смету расходов. По итогам обсуждений было принято решение все эти документы представить на утверждение президента Азербайджана", - отмечается в сообщении Госнефтефонда.
Кроме этого, Совет одобрил внесение поправок в "Правила хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР" и правила составления и исполнения бюджета фонда. Эти документы также направлены на утверждение президента Азербайджана.
Как сообщалось ранее, доходы Госнефтефонда Азербайджана на 2017 год прогнозируются в размере 8 млрд 370,6 млн манатов, расходы - 6 млрд 951,3 млн манатов. Бюджет ГНФАР на следующий год рассчитан из средней цены в $40 за баррель.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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