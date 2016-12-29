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Дальнее зарубежье 29.12.2016 19:33

В Бельгии на вокзалах Шарлеруа и Льежа ищут бомбы

Поднятые по тревоге полицейские ищут бомбы на железнодорожных вокзалах городов Льеж и Шарлеруа, а также во дворце правосудия Шарлеруа, сообщили бельгийские СМИ.

Вблизи объектов созданы обширные периметры безопасности, включающие прилегающие улицы, эвакуируются пассажиры и персонал, граждан просят не покидать дома.

Железнодорожное движение остановлено на вокзале Льежа, но продолжает осуществляться в Шарлеруа, уточняют СМИ.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВОКЗАЛЫ, ТРЕВОГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]