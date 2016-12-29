В Бельгии на вокзалах Шарлеруа и Льежа ищут бомбы

Поднятые по тревоге полицейские ищут бомбы на железнодорожных вокзалах городов Льеж и Шарлеруа, а также во дворце правосудия Шарлеруа, сообщили бельгийские СМИ.

Вблизи объектов созданы обширные периметры безопасности, включающие прилегающие улицы, эвакуируются пассажиры и персонал, граждан просят не покидать дома.

Железнодорожное движение остановлено на вокзале Льежа, но продолжает осуществляться в Шарлеруа, уточняют СМИ.