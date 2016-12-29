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Дальнее зарубежье 29.12.2016 19:47

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к межсирийской встрече в Анкаре

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии, выразив удовлетворение подписанием перемирия, сообщает МИД РФ.

"В контексте обсуждения ситуации в Сирии министры высказали удовлетворение подписанием представителями правительства САР и оппозиции документов о прекращении огня и готовности к началу мирных переговоров. Рассматривались вопросы подготовки к встрече в Астане, призванной обеспечить соблюдение этих договоренностей и переход к политическому процессу урегулирования сирийского конфликта при одновременном продолжении решительной борьбы с террористическими группировками", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Министры согласились с тем, что важно предусмотреть продолжение координации по этим вопросам в формате Россия - Турция - Иран и обеспечить взаимодействие со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой", - проинформировали на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]