Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к межсирийской встрече в Анкаре

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии, выразив удовлетворение подписанием перемирия, сообщает МИД РФ.

"В контексте обсуждения ситуации в Сирии министры высказали удовлетворение подписанием представителями правительства САР и оппозиции документов о прекращении огня и готовности к началу мирных переговоров. Рассматривались вопросы подготовки к встрече в Астане, призванной обеспечить соблюдение этих договоренностей и переход к политическому процессу урегулирования сирийского конфликта при одновременном продолжении решительной борьбы с террористическими группировками", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Министры согласились с тем, что важно предусмотреть продолжение координации по этим вопросам в формате Россия - Турция - Иран и обеспечить взаимодействие со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой", - проинформировали на Смоленской площади.