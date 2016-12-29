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Дальнее зарубежье 29.12.2016 20:07

Эр-Рияд поддержал предложения Керри по палестино-израильскому урегулированию

Саудовская Аравия приветствует предложения госсекретаря США Джона Керри по окончательному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщают в четверг саудовские СМИ.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд считает, что "предложения госсекретаря соответствуют большинству международных резолюций".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Джон Керри в среду в своей речи изложил шесть принципов окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта. Среди них восстановление довоенных границ 1967 года с возможностью территориальных обменов по обоюдной договоренности и превращение Иерусалима в столицу двух государств без разделения города.

"(Необходимо) выработать согласованную резолюцию о (статусе) Иерусалима как международной столицы двух государств, обеспечить гарантированный свободный доступ к святыням в соответствии с установленным статусом-кво", - заявил он в специальном обращении по вопросу ближневосточного урегулирования.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КЕРРИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]