Эр-Рияд поддержал предложения Керри по палестино-израильскому урегулированию

Саудовская Аравия приветствует предложения госсекретаря США Джона Керри по окончательному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщают в четверг саудовские СМИ.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд считает, что "предложения госсекретаря соответствуют большинству международных резолюций".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Джон Керри в среду в своей речи изложил шесть принципов окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта. Среди них восстановление довоенных границ 1967 года с возможностью территориальных обменов по обоюдной договоренности и превращение Иерусалима в столицу двух государств без разделения города.

"(Необходимо) выработать согласованную резолюцию о (статусе) Иерусалима как международной столицы двух государств, обеспечить гарантированный свободный доступ к святыням в соответствии с установленным статусом-кво", - заявил он в специальном обращении по вопросу ближневосточного урегулирования.