Соглашение о перемирии в Сирии будет действовать во всех районах присутствия так называемой "умеренной" оппозиции, в том числе в тех, где помимо оппозиционеров присутствуют боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство АП со ссылкой на текст документа.

Согласно выдержкам из соглашения, попавшим в распоряжение агентства, сирийская оппозиция получит право назначить свою делегацию на переговоры в Астане. Переговоры начнутся в течение месяца после вступления перемирия в силу, отмечает АП.