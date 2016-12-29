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Дальнее зарубежье 29.12.2016 20:20

Перемирие в Сирии охватывает все регионы присутствия "умеренной" оппозиции - СМИ

Соглашение о перемирии в Сирии будет действовать во всех районах присутствия так называемой "умеренной" оппозиции, в том числе в тех, где помимо оппозиционеров присутствуют боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство АП со ссылкой на текст документа.

Согласно выдержкам из соглашения, попавшим в распоряжение агентства, сирийская оппозиция получит право назначить свою делегацию на переговоры в Астане. Переговоры начнутся в течение месяца после вступления перемирия в силу, отмечает АП.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]