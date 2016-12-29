Асад видит в договоренности о прекращении огня в Сирии основу для процесса политического урегулирования в стране - Совет Федерации

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими и европейскими парламентариями заявил, что договоренности РФ и Турции по прекращению огня в Сирии с 30 декабря закладывают прочную основу для процесса реформирования конституции и формирования новых органов власти в САР, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"По мнению Башара Асада, освобождение Алеппо, которое не могло бы произойти без России, и достигнутые между Россией и Турцией договорённости о прекращении боевых действий в Сирии, начиная с 30 декабря этого года, впервые закладывают долгосрочную и перспективную основу для стабилизации ситуации в стране и последующего политического процесса по реформированию конституции и формированию новых законных органов власти в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам поездки делегации российских сенаторов и депутатов Европарламента в Сирию.

По мнению президента Сирии, сейчас необходимо приложить все усилия для подключения к этим договорённостям других государств региона, а также стран Запада, прежде всего входящих в Европейский Союз, говорится в пресс-релизе.