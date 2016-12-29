Тревога на вокзале и во дворце правосудия Шарлеруа оказалась ложной

Правоохранительные органы Бельгии дали отбой тревоги, объявленной ранее в связи с якобы заложенными взрывными устройствами на железнодорожном вокзале и во дворце правосудия Шарлеруа.

Сообщения о бомбах оказались ложными.

В ходе операции полиция создала периметры безопасности, однако не прекратила железнодорожное движение через вокзал, уточняют СМИ.

В то же время в ходе операции по поискам взрывного устройства на вокзале города Льеж движение было серьезно нарушено.