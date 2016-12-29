Порошенко заподозрил Россию в причастности к кибератакам на учреждения и информационные ресурсы Украины

Около 6,5 тыс. кибератак были выявлены за последние два месяца на объектах официальных ведомств и 31 государственного информационного ресурса, расследование в ряде инцидентов указывает на причастность спецслужб РФ, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тыс. спланированных кибератак", - сказал П.Порошенко в четверг на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было посвящено вопросам информационной безопасности и предотвращению угроз кибербезопасности.
Президент, в частности, заявил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Минфина, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств.
"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому постановка на заседании СНБО вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальной", - сказал П.Порошенко, добавив, что угрозы касаются не только министерств, но и, например, сайта "Укрзализныци".
Он также утверждал, что в конце 2015 - начале 2016 года был осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта Борисполь.
По словам П.Порошенко, расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним прямо или косвенно спецслужб России, "которая ведет кибервойну против украинского государства". При этом президент отметил, что агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности, с такой проблемой столкнулись США, глава немецкой разведки заявил о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в ФРГ, а шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на свою страну. "Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал П.Порошенко.
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