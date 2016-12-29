Несколько районов Стамбула остались без света

В ряде районов Стамбула произошло отключение электричества, сообщает в четверг веб-сайт турецкой газеты "Хюрриет".

"Проливные дожди и штормовой ветер привели к временным перебоям в работе линий электропередачи", - приводит издание заявление министерства энергетики.

В Стамбуле без света остались более 15 районов.