Новые столкновения указывают на важность действий по урегулированию карабахского конфликта - американский сопредседатель МГ ОБСЕ

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик выразил соболезнования в связи с жертвами в результате вооруженного инцидента на государственной границе Армении и Азербайджана утром в четверг.

"Соболезнуем в связи с жертвами на границе. Эти новые столкновения указывают на важность действий по урегулированию конфликта путем переговоров, что приведет к установлению долгосрочного мира в регионе", - сказал Д.Уорлик армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

"Как мы уже подчеркивали ранее, у этого конфликта нет военного решения", - отметил Д.Уорлик.