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29.12.2016 22:54

Цена на нефть в 2017г может составить $55-60 за баррель - Новак

Цена на нефть в 2017 году может вырасти до $55-60 за баррель, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1".

"Я думаю, что 2017 год - это цены в диапазоне $55-$60 за баррель", - сказал он.

Как сообщалось, Россия и ОПЕК договорились снизить добычу нефти в первом полугодии 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. После данного решения стоимость нефти выросла с $46-48 за баррель до $55 за баррель.

Ранее А.Новак неоднократно говорил, что цена на нефть $55-60 за баррель является комфортной как для потребителей, так и покупателей нефти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]