Цена на нефть в 2017г может составить $55-60 за баррель - Новак

Цена на нефть в 2017 году может вырасти до $55-60 за баррель, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1".

"Я думаю, что 2017 год - это цены в диапазоне $55-$60 за баррель", - сказал он.

Как сообщалось, Россия и ОПЕК договорились снизить добычу нефти в первом полугодии 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. После данного решения стоимость нефти выросла с $46-48 за баррель до $55 за баррель.

Ранее А.Новак неоднократно говорил, что цена на нефть $55-60 за баррель является комфортной как для потребителей, так и покупателей нефти.