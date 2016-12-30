Внешний госдолг Белоруссии с начала года вырос на 8,6% до $13,5 млрд

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2016 года составил $13,5 млрд, увеличившись с начала года на $1 млрд 71,6 млн (с учетом курсовых разниц), или на 8,6%, сообщило в пятницу министерство финансов страны.
По данным Минфина, в январе-ноябре 2016 года Белоруссия привлекла внешние государственные займы на $1 млрд 760,9 млн. В том числе, привлечено $800 млн кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), $493,8 млн кредитов правительства и банков РФ, $345,8 млн кредитов банков Китая, $119,5 млн - кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), $1,8 млн Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило $778,2 млн, в том числе $264,8 млн - ЕФСР, $184,2 млн - банкам КНР, $275 млн - правительству РФ, $51,4 млн - МБРР, $2,7 млн - США и $0,1 млн ЕБРР.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил Br10,1 млрд (здесь и далее деноминированных), увеличившись с начала года на Br0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 4,1%. За январь-ноябрь размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических лиц и физических лиц на сумму $1 млрд 485,6 млн и Br533 млн, погашено валютных и рублевых государственных облигаций для физических и юридических лиц на сумму $1 млрд 442,6 млн и Br599,5 млн.
Всего государственный долг Белоруссии на 1 декабря составил Br36,8 млрд и вырос с начала года на Br3,9 млрд, или на 12%.
Внешний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 января 2016 года составлял $12,4 млрд и уменьшился за 2015 год на 1,1%, внутренний госдолг достиг Br97,4 трлн (неденоминированных), увеличившись в 2 раза. Лимит внутреннего госдолга в текущем году был утвержден в размере Br115 трлн (неденоминированных), лимит внешнего госдолга - $17 млрд.
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