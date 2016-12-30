В Сиднее задержали мужчину, грозившего терактом на Новый год

Австралийская полиция задержала в Сиднее 40-летнего мужчину, который грозился совершить теракт, сообщают в пятницу западные СМИ.

Свои угрозы задержанный разместил в интернет-блоге. Он был задержан в аэропорту Сиднея по возвращении из Лондона.

По информации СМИ, мужчина планировал в Новый год нападения на достопримечательности Сиднея, в том числе, на Оперный театр. В коммюнике местной полиции говорится, что в течение пятницы он предстанет перед судом.

Между тем заместитель начальника полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Катрин Берн заявила, что в настоящий момент угрозы теракта во время проведения новогодних праздников нет.

По данным австралийских властей, за последние два года спецслужбам удалось предотвратить 12 терактов на территории страны.