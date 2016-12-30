Азербайджан инвестиции в развитие сферы ИКТ до 2020г оценивает в 585 млн манатов

Правительство Азербайджана инвестиции в развитие сферы телекоммуникации и информационных технологий (ИКТ) до 2020 года оценивает в 585 млн манатов.

Такая оценка приведена в "Стратегической дорожной карте по развитию сферы ИКТ в Азербайджане", опубликованной в пятницу.

"Для достижения стратегических целей, заложенных в документе, требуются инвестиции в объеме 585 млн манатов, которые, как ожидается, в итоге приведут к приросту ВВП на 235 млн манатов до 2020 года и открытию 1,45 тыс. новых рабочих мест", - отмечается в документе.

Согласно документу инвестиции в объеме 290 млн манатов необходимы на усовершенствование информационных систем в государственных организациях, 125 млн манатов - на либерализацию телекоммуникационного рынка, 95 млн манатов – на усовершенствование электронных услуг, предоставляемых госструктурами, 60 млн манатов - на расширение инвестиционных вложений в мобильную инфраструктуру, 15 млн манатов – на расширение цифровых платежей.

Основными источниками инвестиций в отрасль в среднесрочный период станут средства госбюджета, внебюджентных фондов, Нацфонда по поддержке предпринимателей, Азербайджанской инвестиционной компании, средства местных организаций и предприятия вне зависимости от формы собственности, прямые иностранные инвестиции, кредиты и гранты отечественных банков, средства международных организаций, кредиты, техническая и финансовая помощь иностранных государств, инструменты финансового рынка и другие источники.

Н.Аббасова