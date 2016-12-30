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Транспорт и связь 30.12.2016 12:17

Азербайджан инвестиции в развитие сферы ИКТ до 2020г оценивает в 585 млн манатов

Правительство Азербайджана инвестиции в развитие сферы телекоммуникации и информационных технологий (ИКТ) до 2020 года оценивает в 585 млн манатов.

Такая оценка приведена в "Стратегической дорожной карте по развитию сферы ИКТ в Азербайджане", опубликованной в пятницу.

"Для достижения стратегических целей, заложенных в документе, требуются инвестиции в объеме 585 млн манатов, которые, как ожидается, в итоге приведут к приросту ВВП на 235 млн манатов до 2020 года и открытию 1,45 тыс. новых рабочих мест", - отмечается в документе.

Согласно документу инвестиции в объеме 290 млн манатов необходимы на усовершенствование информационных систем в государственных организациях, 125 млн манатов - на либерализацию телекоммуникационного рынка, 95 млн манатов – на усовершенствование электронных услуг, предоставляемых госструктурами, 60 млн манатов - на расширение инвестиционных вложений в мобильную инфраструктуру, 15 млн манатов – на расширение цифровых платежей.

Основными источниками инвестиций в отрасль в среднесрочный период станут средства госбюджета, внебюджентных фондов, Нацфонда по поддержке предпринимателей, Азербайджанской инвестиционной компании, средства местных организаций и предприятия вне зависимости от формы собственности, прямые иностранные инвестиции, кредиты и гранты отечественных банков, средства международных организаций, кредиты, техническая и финансовая помощь иностранных государств, инструменты финансового рынка и другие источники.

Н.Аббасова

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Тэги: ИКТ, РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]