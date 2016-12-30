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Регион 30.12.2016 12:25

Парламентский комитет в Турции одобрил поправки к конституции о расширении полномочий президента

Профильный комитет парламента Турции одобрил законопроект об изменении конституции, предусматривающий расширение полномочий президента, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента.

Поправки предусматривают переход к президентской форме правления в Турции и упразднение поста премьер-министра, а также увеличение числа депутатских мандатов и снижение возрастного лимита для парламентариев.

Как ожидается, референдум об изменении конституции в Турции пройдет в апреле будущего года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФОРМА, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]