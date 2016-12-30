Таможенники Азербайджана пресекли ввоз в страну спиртных напитков армянского производства

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну из России спиртных напитков производства Армении, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«68 единиц (бутылок – ИФ-Аз) спиртных напитков, девять из которых производства Армении были обнаружены среди груза, поступившего на имя гражданина Азербайджана Мубариза Ахмедова из Российской Федерации»,- говорится в сообщении ГТК.

Кроме того, в сообщении отмечается, среди груза, оформленного в качестве предметов домашнего обихода, были обнаружены незадекларированные 4,042 тыс. металлических монет времен СССР и 2,34 тыс. российских монет, 3 ковра, 10 ножей различного размера.

"Контрабандные товары были обнаружены в результате поступившей оперативной информации в отдел по таможенным правонарушениям Главного таможенного управления Баку", - подчеркивает ГТК.

По факту ведется следствие.

Ф.Исазаде