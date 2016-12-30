АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван

Скоростной поезд по маршруту Нахчыван (Азербайджан)–Мешхед (Иран) запущен с 29 декабря 2016 года, сообщает региональный корреспондент агентства "Интерфак-Азербайджан"
С 29 декабря запущен международный скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед-Нахчыван. Поезд в этом направлении будут курсировать два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям, продолжительность поезда в пути составит 30 часов.
Маршрут поезда проходит через города Нахчыван, Джульфа, Тебриз, Тегеран и Мешхед.
В церемонии запуска поезда приняли участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Азщербайджана Васиф Талыбов, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези, глава управления железных дорог Ирана Саид Мухаммедзаде.
В.Талыбов на церемонии отметил важность расширения связей с Ираном. Он подчеркнул, что данное сотрудничество взаимовыгодно для обеих сторон. По его словам, ввод в эксплуатацию пассажирского поезда росту пассажиропотока.
Делегация Ирана посетила также территорию в Ордубадском районе, где на реке Араз ведется сооружение гидроэлектростанции Ордубад-Маразад. Строительство данной ГЭС деривационного типа и мощностью 36 мегаватт начато на основе достигнутого между Азербайджаном и Ираном взаимного соглашения.
Как сообщалось ранее, стоимость билета из Нахчывана в Джульфу составляет 40 швейцарских франков (в один конец), включая использование спального комплекта и другие сборы. Цены на билет будут определяться в соответствии с курсом швейцарского франка к манату на дату продажи.
Запуск международного скоростного поезда по направлению Нахчыван–Мешхед–Нахчыван осуществляется в рамках межправительственного рамочного соглашения «О координации железных дорог Азербайджана и Ирана», подписанном 23 февраля 2016 года в Тегеране.
К.Гусейнова
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