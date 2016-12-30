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30.12.2016 12:41

АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван

Скоростной поезд по маршруту Нахчыван (Азербайджан)–Мешхед (Иран) запущен с 29 декабря 2016 года, сообщает региональный корреспондент агентства "Интерфак-Азербайджан"

С 29 декабря запущен международный скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед-Нахчыван. Поезд в этом направлении будут курсировать два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям, продолжительность поезда в пути составит 30 часов.

Маршрут поезда проходит через города Нахчыван, Джульфа, Тебриз, Тегеран и Мешхед.

В церемонии запуска поезда приняли участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Азщербайджана Васиф Талыбов, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези, глава управления железных дорог Ирана Саид Мухаммедзаде.

В.Талыбов на церемонии отметил важность расширения связей с Ираном. Он подчеркнул, что данное сотрудничество взаимовыгодно для обеих сторон. По его словам, ввод в эксплуатацию пассажирского поезда росту пассажиропотока.

Делегация Ирана посетила также территорию в Ордубадском районе, где на реке Араз ведется сооружение гидроэлектростанции Ордубад-Маразад. Строительство данной ГЭС деривационного типа и мощностью 36 мегаватт начато на основе достигнутого между Азербайджаном и Ираном взаимного соглашения.

Как сообщалось ранее, стоимость билета из Нахчывана в Джульфу составляет 40 швейцарских франков (в один конец), включая использование спального комплекта и другие сборы. Цены на билет будут определяться в соответствии с курсом швейцарского франка к манату на дату продажи.

Запуск международного скоростного поезда по направлению Нахчыван–Мешхед–Нахчыван осуществляется в рамках межправительственного рамочного соглашения «О координации железных дорог Азербайджана и Ирана», подписанном 23 февраля 2016 года в Тегеране.

К.Гусейнова

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Тэги: НАХЧЫВАН, ИРАН, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]