Путин обсудил с Назарбаевым подготовку астанинской встречи по сирийскому урегулированию - Кремль

В пятницу состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждались вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.