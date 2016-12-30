Пять человек погибли в результате обрушения угольной шахты в Индии

Пять человек погибли и более 20 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения угольной шахты на востоке Индии, сообщает в пятницу Би-Би-Си.

Предполагается, что более 20 шахтеров остаются под завалами.

На место происшествия прибыл отряд Национальных сил по оказанию помощи в случае стихийных бедствий Индии, который оказывает содействие местным службам в спасательной операции.

Обрушение произошло вечером в четверг на государственной шахте около города Годда (штат Джаркханд), однако сильный смог помешал начать спасательную операцию незамедлительно.

Причины обрушения выясняются.