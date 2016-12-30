Азербайджан намерен к 2026г довести до 50% долю безналичных расчетов в общем объеме платежных операций

Правительство Азербайджана планирует довести удельный вес безналичных расчетов к 2026 году до 50% в общем объеме платежей.

Такие данные приведены в "Стратегической дорожной карте по развитию сферы телекоммуникации и информационных технологий в Азербайджане", опубликованной в пятницу.

«Одним из приоритетных направлений «дорожной карты» является доведение доли безналичных расчетов в Азербайджане до 2020 года до 30% от общего объема платежей, до конца 2025г – до 50%, в период после 2025 года – до 80%. В настоящее время этот показатель составляет 8%», - отмечается в документе.

Кроме того, правительство планирует до 2020 года увеличить объем операций, проводимых через pos-терминалы с 400 млн манатов до 2,7 млрд манатов, долю безналичных расчетов, проводимых через POS-терминалы, с текущих 1% до 8-9% в общем объеме потребительских расходов.

Правительство также рассчитывает в результате создания инфраструктуры электронного здравоохранения в 2020 году сэкономить бюджетные расходы в размере 60 млн манатов. По оценкам правительства за счет совершенствования информационных систем госорганизаций в 2020 году экономия бюджетных расходов составит 55 млн манатов.

Н.Аббасова