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Финансы 30.12.2016 13:00

MBNP Азербайджана аннулировала лицензии трех страховых компаний

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана аннулировала лицензии трех страховых компаний - “Buta Sigorta”, “Международная страховая компания” (МСК), “Азергарант”, отмечается в сообщении палаты.

“Лицензии аннулированы на основе обращений самих страховщиков”, - говорится в сообщении.

Ранее МСК и Азергарант объявили о ликвидации в связи с финансовыми проблемами и трудностями с капиталом. СК Buta Sigorta объявила о ликвидации и присоединении с 1 июня 2016 года к Gunay Sigorta.

После данного решения палаты лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 20 страховых компаний.

СК Азергарант действовала на рынке страхования с 1998 года, МСК – с 2002 года, Buta Sigorta - с 1996 года.

А.Ахундов

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ЛИЦЕНЗИИ, АННУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]