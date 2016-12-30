Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана аннулировала лицензии трех страховых компаний - “Buta Sigorta”, “Международная страховая компания” (МСК), “Азергарант”, отмечается в сообщении палаты.

“Лицензии аннулированы на основе обращений самих страховщиков”, - говорится в сообщении.

Ранее МСК и Азергарант объявили о ликвидации в связи с финансовыми проблемами и трудностями с капиталом. СК Buta Sigorta объявила о ликвидации и присоединении с 1 июня 2016 года к Gunay Sigorta.

После данного решения палаты лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 20 страховых компаний.

СК Азергарант действовала на рынке страхования с 1998 года, МСК – с 2002 года, Buta Sigorta - с 1996 года.

А.Ахундов