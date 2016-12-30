Азербайджанский депутат призвал открыть посольство в Израиле

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Гудрат Гасангулиев считает необходимым выстраивать двустороннее сотрудничество с Израилем на более высоком уровне.

«Министр обороны Ирана Хосейн Дегхан заявил, что они не будут терпеть деятельность Израиля в регионе, в том числе в Азербайджане. И что теперь Иран будет делать? Оккупирует Азербайджан?» - заявил Г.Гасангулиев в пятницу на заседании парламента, выражая отношение к заявлению иранского министра.

Парламентарий также подчеркнул, что Азербайджан должен внести вклад в наметившееся потепление отношений между Израилем и Турцией. «Я думаю, что пришло время открыть посольство Азербайджана в Израиле», - отметил Г.Гасангулиев.

Спикер парламента Огтай Асадов, в свою очередь, заявил, что Иран не вмешивается во внутренние дела Азербайджана. «Иран ведет свою независимую политику и не вмешивается в нашу внутреннюю политику. Поэтому необходимо более осторожно относиться к таким вопросам», - подчеркнул председатель парламента.

Р.Бабаев