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Внешняя политика 30.12.2016 13:07

Азербайджанский депутат призвал открыть посольство в Израиле

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Гудрат Гасангулиев считает необходимым выстраивать двустороннее сотрудничество с Израилем на более высоком уровне.

«Министр обороны Ирана Хосейн Дегхан заявил, что они не будут терпеть деятельность Израиля в регионе, в том числе в Азербайджане. И что теперь Иран будет делать? Оккупирует Азербайджан?» - заявил Г.Гасангулиев в пятницу на заседании парламента, выражая отношение к заявлению иранского министра.

Парламентарий также подчеркнул, что Азербайджан должен внести вклад в наметившееся потепление отношений между Израилем и Турцией. «Я думаю, что пришло время открыть посольство Азербайджана в Израиле», - отметил Г.Гасангулиев.

Спикер парламента Огтай Асадов, в свою очередь, заявил, что Иран не вмешивается во внутренние дела Азербайджана. «Иран ведет свою независимую политику и не вмешивается в нашу внутреннюю политику. Поэтому необходимо более осторожно относиться к таким вопросам», - подчеркнул председатель парламента.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПАРЛАМЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]